США должны выполнять свои международные обязательства в качестве принимающей стороны и создать условия для нормальной работы представителей всех стран на мероприятиях ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан во вторник на брифинге прокомментировал информацию о том, что власти США в понедельник отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался отправиться на заседание Совета Безопасности ООН, запланированное на четверг.

"Выдача представителям всех стран виз и создание условий для их участия в мероприятиях ООН является международным обязательством США как принимающего государства. Призываем США выполнять свои обязательства как принимающей стороны и создать условия для работы официальных представителей других государств на заседаниях ООН", - сказал дипломат.