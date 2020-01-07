Меджлис (парламент) Ирана проголосовал во вторник за признание Пентагона террористической организацией. Об этом сообщает агентство Fars, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно тексту закона, в число террористов включаются "все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели [командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана)] Касема Сулеймани".