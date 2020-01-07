https://news.day.az/world/1191763.html Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией
Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией
Меджлис (парламент) Ирана проголосовал во вторник за признание Пентагона террористической организацией. Об этом сообщает агентство Fars, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно тексту закона, в число террористов включаются "все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели [командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана)] Касема Сулеймани".
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