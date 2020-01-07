https://news.day.az/world/1191776.html Дочь телеведущей ворвалась в прямой эфир с «экстренной новостью» - ВИДЕО
Дочь телеведущей ворвалась в прямой эфир с «экстренной новостью» - ВИДЕО
В Сети набирает популярность видеоролик, в котором маленькая дочка телеведущей "Тагил-ТВ" внезапно появляется в прямом эфире выпуска новостей с сотовым телефоном, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
"Мама, тебе смс-ка пришла!" - сказала девочка.
Кадры были опубликованы в конце декабря 2019 года, однако прямой эфир был снят в 2012 году, уточняет сайт "Комсомольской правды".
Телеведущая пыталась не обращать внимание и продолжать выпуск новостей, но девочка настаивала на своем и подходила все ближе пока не положила телефон на стол прямо перед ведущей.
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