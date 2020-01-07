В Сети набирает популярность видеоролик, в котором маленькая дочка телеведущей "Тагил-ТВ" внезапно появляется в прямом эфире выпуска новостей с сотовым телефоном, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"Мама, тебе смс-ка пришла!" - сказала девочка.

Кадры были опубликованы в конце декабря 2019 года, однако прямой эфир был снят в 2012 году, уточняет сайт "Комсомольской правды".

Телеведущая пыталась не обращать внимание и продолжать выпуск новостей, но девочка настаивала на своем и подходила все ближе пока не положила телефон на стол прямо перед ведущей.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.