Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle столкнулся в воздухе с самолетом-заправщиком KC-46 Pegasus. Об этом пишет The Drive. Видео ЧП опубликовано в Instagram-аккаунте kc135_boomer.

Во время расцепки стабилизатора топливная стрела ударила по кабине истребителя. Издание называет это одной из главных проблем заправщика, отмечая, что система управления стрелой подачи топлива не соответствует требованиям ВВС США, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В Boeing заявили о планах изменить конструкцию сцепного устройства и исправить другие недостатки. Работы по модернизации заправщика обойдутся в 300 миллионов долларов и займут до четырех лет.

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