Мощный циклон, пришедший на северо-запад Турции, сорвал крыши у 108 зданий и повалил 128 деревьев в Стамбуле, говорится в заявлении мэрии города, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Продолжающийся вторые сутки ливень и шквалистый ветер стали причиной сбоя в работе транспорта, привели к росту числа аварий. На 1 квадратный метр выпало около 100 мм осадков.

На 61 объекте произведена эвакуация из-за подтоплений. Ветром снесено 108 крыш, рухнули три опорных стены, повалено 128 деревьев. Пострадавших нет", - сообщили городские власти.