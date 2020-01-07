https://news.day.az/world/1191812.html В Стамбуле более ста домов остались без крыш из-за циклона
В Стамбуле более ста домов остались без крыш из-за циклона
Мощный циклон, пришедший на северо-запад Турции, сорвал крыши у 108 зданий и повалил 128 деревьев в Стамбуле, говорится в заявлении мэрии города, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Продолжающийся вторые сутки ливень и шквалистый ветер стали причиной сбоя в работе транспорта, привели к росту числа аварий. На 1 квадратный метр выпало около 100 мм осадков.
На 61 объекте произведена эвакуация из-за подтоплений. Ветром снесено 108 крыш, рухнули три опорных стены, повалено 128 деревьев. Пострадавших нет", - сообщили городские власти.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре