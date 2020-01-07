Пожарный спас детёныша коалы и забрал его из объятого пламенем леса в Австралии - ВИДЕО
Дамиан Кэмпбелл-Дэвис, борясь с природной стихией недалеко от населённого пункта Неррига (штат Новый Южный Уэльс, Австралия), заметил молодую коалу, спрятавшуюся в полусгоревшем кустарнике, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Австралиец дежурил 5 декабря и заправлял пожарные машины в объятой пламенем деревне, когда увидел испуганного сумчатого зверя, пытавшегося спрятаться от огня.
Дамиан напоил из бутылки детёныша коалы, а затем забрал его в свой грузовик.
"После пережитых ужасов, если это не вызовет улыбки на вашем лице, значит что-то не так", - подписал пожарный опубликованные им в Fасеbооk снимки спасённого животного.
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