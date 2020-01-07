Сотрудники пожарной службы Австралии разрешили ветеринарам и спасателям начать поиск раненых животных, оставшихся в зонах, пострадавших от пожаров. Как сообщают зоозащитные организации, команды врачей начали поисковые операции в пострадавших от огня регионах на юго-востоке штата Виктория, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметила гендиректор Управления национальных парков Виктории Дженни Грей, правительство региона разрешило двум сотрудникам парка и ветеринару провести первые поиски в лесах вокруг города Маллакоота, который на прошлой неделе оказался заблокированным огнем. "В настоящий момент мы сосредоточены на том, чтобы доставить врачей и медикаменты, а также передвижные медицинские пункты и квалифицированный персонал к местам пожаров в буше", - сообщила Грей.

Координатор федерального департамента окружающей среды Брентон Грир отметил, что аналогичные поисковые операции будут проводиться повсеместно в регионах, пострадавших от лесных пожаров. "Очень важно, чтобы раненые животные получали всю необходимую помощь на месте и не перевозились на значительные расстояния. Особо значим такой подход для коал, которые должны оставаться в районах привычного обитания из-за того, что каждая популяция этих животных обладает специфичным набором болезней и их ассимиляция поставит под угрозу все колонии на континенте", - пояснил Грир.

Как заявили в университете Сиднея, команда исследователей которого рассчитала, что с сентября 2019 года на юго-восточном побережье погибли, "по самым консервативным оценкам, около 480 млн животных", размер потерь для фауны континента еще предстоит выяснить, однако уже сейчас понятно, что они будут весьма значительными. В пресс-службе вуза сообщили, что группа ученых под руководством профессора Криса Дикмана, эксперта по экологии и охране природы, произвела расчеты на основе данных Всемирного фонда дикой природы (WWF) за 2007 год, вошедших в отчет о воздействии расчистки земель на австралийскую дикую природу.

Для того, чтобы получить средние данные о погибших животных, "авторы произвели оценку плотности популяций млекопитающих в регионе [в штате Новый Южный Уэльс], выявили средний показатель, который затем и умножили на площадь пострадавших земель". "Авторы намеренно использовали в своих расчетах весьма консервативные оценки и, по всей вероятности, после фактических, полевых исследований истинный показатель смертности будет значительно выше, чем предполагается", - подчеркнули в пресс-службе. Также в исследовании Дикмана отмечается, что лишь часть животных погибла непосредственно в результате пожаров, однако куда более значительными будут потери из-за исчезновения привычных мест обитания, истощения запасов продовольствия и источников воды, а также из-за активизации инвазивных хищников.

В настоящий момент в Австралии насчитывается более 300 местных уникальных видов животных, среди которых преобладают сумчатые.