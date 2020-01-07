Пассажирка мотоцикла неправильно поняла полицейского - ВИДЕО

Когда между людьми возникает недопонимание, это может привести к самым разным курьёзам, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Примером тому стал видеоролик, снятый в Китае. Сотрудник дорожной полиции, собиравшийся остановить мотоцикл, поднял руку вверх - и казалось, что его намерения более чем прозрачны. Однако, байкер и не подумал притормозить, а его пассажирка и вовсе решила, что полицейский хочет с ними поздороваться.

Многие зрители отметили, что представленные нам кадры скорей всего являются постановочными, но нельзя не признать - ситуация действительно смотрится забавно.

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