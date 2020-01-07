Польский премьер предложил Австралии помощь в борьбе с пожарами

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил своему австралийскому коллеге Скотту Моррисону направить в Австралию пожарные подразделения, сообщил во вторник официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Мюллера, во вторник состоялся телефонный разговор Моравецкого и Моррисона

Моравецкий в ходе разговора "выразил свои соболезнования семьям жертв пожаров, а также информировал о готовности Польши помочь, выслав на место специализированные подразделения пожарной охраны", - написал Мюллер в Twitter.

В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.