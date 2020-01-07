https://news.day.az/world/1191898.html На севере Пакистана потерпел крушение истребитель

На севере Пакистана потерпел крушение истребитель

В мире, 7 января 2020 17:26 138

Истребитель F-7PG военно-воздушных сил Пакистана во вторник потерпел крушение в провинции

Пенджаб на севере страны, оба пилота погибли, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на представителя пакистанских ВВС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно этой информации, инцидент произошел в округе Мианвали, где расположена база ВВС республики. Отмечается, что истребитель выполнял тренировочный полет. Причина крушения пока не установлена.

Расследованием случившегося занимается специальная комиссия при министерстве обороны Пакистана.

Иные подробности инцидента пока не известны.

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