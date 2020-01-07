В Австралии погибших в огне животных хоронят в братских могилах - ВИДЕО

В Австралии фермерам приходится хоронить погибший от масштабных пожаров скот в братских могилах. Об этом пишет издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Власти объявили, что военные будут копать ямы для более чем 100 000 овец и крупного рогатого скота, погибшего в лесных пожарах, чтобы предотвратить потенциальную угрозу распространения заболеваний. Федеральный министр по чрезвычайным ситуациям Дэвид Литтлпроуд заявил, что утилизация мертвого скота является неотложной задачей.

Однако фермерам приходится самим хоронить скот, не дожидаясь помощи. Кадры происходящего были опубликованы в Facebook в группе "Поддержка австралийских фермеров в кризисе", что вызвало поток соболезнований со стороны пользователей.

Ожидается, что число жертв падежа скота возрастет после того, как в минувшие выходные на юге Нового Южного Уэльса вспыхнули пожары, а по дороге в Батлоу были замечены десятки мертвых животных.

Масштабные пожары охватили леса в Австралии в сентябре прошлого года. Дым дошел до Аргентины и Южного Чили.

По подсчетам экологов, в разбушевавшихся в стране лесных пожарах погибли около полумиллиарда животных. Также известно о смерти 23 человек, разрушено свыше 1,5 тыс. домов.

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