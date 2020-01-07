Путин провел встречу с Асадом в Дамаске

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам Дамаска", - отметил пресс-секретарь.

"В командном пункте Путина встретил президент Сирии Башар Асад", - сообщил Песков. "Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны", - добавил он.

Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. "В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны", - сказал пресс-секретарь. По его словам, "Путин также отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни".

Песков также сообщил, что Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина за визит. "Президент Сирии выразил признательность за помощь России и российским военным в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии". "Асад также тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова", - добавил Песков.

Далее в программе пребывания Путина в Сирии запланировано посещение еще нескольких объектов, добавил Песков.