Силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние готовности в ожидании удара

Американские войска на Ближнем Востоке, в частности, зенитные ракетные комплексы Patriot, приведены минувшей ночью в состояние повышенной боеготовности в связи с возможностью удара иранских беспилотников. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на двух американских представителей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Были указания на то, что мы должны еще более внимательно следить за возникающими угрозами", - привела телекомпания слова одного их них. По словам другого, "все батареи Patriot и части, развернутые в регионе, находятся в состоянии готовности" в связи с угрозой. По словам этих официальных лиц, войска США на Ближнем Востоке уже на протяжении нескольких дней находятся в состоянии повышенной боеготовности, однако минувшей ночью они проявляли особую бдительность.

Как отметила телекомпания, "США, основываясь на данные разведки, отслеживали возможность удара по американским объектам в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании".