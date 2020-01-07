https://news.day.az/world/1191948.html Германия решила вывести часть контингента из Ирака

Германия решила вывести часть контингента из Ирака

В мире, 7 января 2020 19:32 409

Германия начала переброску части контингента военных из Ирака в Кувейт и Иорданию. Об этом сообщили министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр в письме депутатам Бундестага. Выдержки из него приводит во вторник агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о базах в Багдаде и в городе Эт-Таджи к северу от столицы. "Расквартированные там солдаты в ближайшее время будут переброшены в Иорданию и Кувейт. Когда обучение вновь можно будет возобновить, они смогут туда вернуться", - говорится в сообщении министров. При этом главы ведомств уточняют, что Бундесвер готов остаться в стране, если такая потребность возникнет у иракской стороны.

В настоящее время в этой стране находятся около 120 специалистов Бундесвера. Как заявила Крамп-Карренбауэр, выступая на встрече представителей Христианско-социального союза, трое военнослужащих переброшены из Эт-Таджи в Кувейт, еще 32 - в Иорданию. "Было принято решение передислоцировать их в более безопасное место", - сказала она. Министр отметила, что ждет от Ирана действий, нацеленных на деэскалацию ситуации в регионе.

По ее словам, немецкие военнослужащие готовы продолжать миссию, если иракское правительство того захочет. Если же Багдад примет окончательное решение о выводе всех иностранных войск, "то это решение ФРГ будет уважать", добавила министр.

Аналогичную позицию высказал Маас. "Нет ни одной страны из числа участников коалиции против ИГ, которая осталась бы в Ираке вопреки его воле", - сказал он. По его словам, западные партнеры в настоящее время ведут переговоры с иракским правительством на эту тему.

Ситуация на Ближнем Востоке

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака в принятой на экстренном заседании в воскресенье резолюции "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Документ был принят при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

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