Самого страшного насильника 195 мужчин осудили в Британии

В Британии приговорили к пожизненному заключению 36-летнего Рейнхарда Синагу (Reynhard Sinaga), который получил прозвище "одного из самых страшных насильников в мире". Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчину осудили за надругательство над 48 жертвами, которое он совершал в результате обманных действий. Полиция предполагает, что существуют факты, подтверждающие изнасилование 195 мужчин.

Известно, что Синага караулил мужчин, которые в одиночку покидали ночные клубы Манчестера, после чего предлагал выпить или зарядить телефон у него дома. Там он подмешивал им наркотики, которые, по его словам, "заставляли влюбиться в него", после чего жертвы засыпали. Этим состоянием и пользовался преступник, снимая происходящее на камеру смартфона. Сообщается, что он затем хвастался в сообщениях WhatsApp "спасением гетеросексуальных парней от чудовищных девушек".

Синага был арестован после того, как в июне 2017 года последний пострадавший проснулся во время преступления и атаковал его. Насильник был доставлен с внутримозговым кровоизлиянием в больницу, а полиция обнаружила улик