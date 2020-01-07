Миллиардера из США захотели засудить за помехи купанию

Власти Калифорнии подали судебный иск в отношении миллиардера Винода Хослы, обвиняя его в создании помех для купания местных жителей. Об этом пишет Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что судебный процесс продолжается последние 12 лет. Впервые иск властями штата США был подан в 2008 году после того, как Хосла, сооснователь компании по производству программного обеспечения Sun Microsystems, приобрел земельный участок в калифорнийском городе Сан-Матео.

Сумма сделки составила 32 миллиона долларов. Участок имел выход к популярному общественному пляжу. Спустя два года Хосла закрыл доступ к нему для местных жителей, что противоречит закону штата.

В 2018 году Апелляционный суд Сан-Франциско вынес постановление, в соответствии с которым миллиардеру было запрещено закрывать доступ к общественному пляжу без специального разрешения от властей Калифорнии. Позднее Верховный суд отказался выслушать апелляцию бизнесмена на это решение. В связи с этим юристы посчитали процесс завершенным.

Однако позднее стало известно, что Хосла не выполняет судебное решение и без разрешения закрывает доступ к пляжу в определенные часы. Адвокаты предпринимателя теперь ссылаются на недавнее судебное решение по другому иску, в котором было признано, что пляж не являлся исторически публичным, а предыдущие владельцы брали плату за его посещение.

Также Хосла называет политику властей Калифорнии "коммунистической" и не подобающей США, конституция которых защищает частную собственность. К нынешнему иску прокурор Калифорнии приложил данные опроса 225 резидентов Сан-Матео.

Хосла основал Sun Microsystems в 1982-м. Компания до 2010 года занималась разработкой программного обеспечения, после чего была поглощена Oracle.