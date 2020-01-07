IKEA заплатит 46 миллионов долларов за смерть мальчика, придавленного комодом
Торговая сеть IKEA выплатит рекордную сумму семье двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода, произведенного шведской компанией, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Трагический инцидент произошел в 2017 году в штате Калифорния. Двухлетний Джозеф Дудек пытался забраться на комод серии Malm, в результате чего его придавила 32-килограммовая конструкция.
Годом ранее Комиссия по безопасности потребительской продукции США сообщила о четырех погибших детях, которые также пострадали в результате инцидентов с комодами Malm. В итоге шведская компания решила изъять злосчастную серию из продажи. Как сообщает Associated Press, семья погибшего мальчика не знала о данном решении IKEA и подала иск против. Компания урегулировала дело во внесудебном порядке и согласилась выплатить родителям Дудека 46 миллионов долларов. В IKEA отметили, что несмотря на невозможность изменить трагические события, они рады разрешению судебного разбирательства.
В 2016 году шведский производитель мебели и аксессуаров выплатил 50 миллионов долларов в связи со схожими обстоятельствами гибели детей. Всего в США было продано около 17,3 миллиона комодов Malm.
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