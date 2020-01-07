Асад обсудил с Путиным планы ликвидации террористов в Идлибе

Лидер Сирии Башар Асад обсудил на встрече с президентом России Владимиром Путиным планы по ликвидации террористических банд в провинции Идлиб, которые угрожают мирному населению. Об этом сообщило во вторник агентство SANA со ссылкой на заявление канцелярии главы сирийского государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президенты обсудили последнее развитие событий на Ближнем Востоке и планы по ликвидации террористов в Идлибе, которые угрожают безопасности и мирной жизни сирийских граждан, - отмечается в сообщении. - Была подробно рассмотрена ситуация на севере Сирии и меры, которые принимает в этом регионе Турция".

По информации агентства, Путин и Асад высказались "в поддержку политического процесса в Сирии и создания для этого необходимых условий".

Как передает SANA, президенты России и Сирии совершили поездку по Дамаску и посетили средневековую Омейядскую мечеть, расположенную в старинной части столицы. Российский лидер сделал запись в книге почетных посетителей этого исторического памятника.