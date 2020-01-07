ЕС призвал к строгому соблюдению эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию

Международное сообщество должно строго соблюдать эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи с министрами иностранных дел Франции, Германии, Великобритании, Италии по Ливии в Брюсселе во вторник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все члены международного сообщества должны строго соблюдать эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию", - сказал он.

По словам Борреля, ЕС призывает к дипломатическому решению конфликта. "Мы просим о дипломатическом решении, понимая, что нет военного решения. Продолжение насилия не решает конфликт, но увеличивает страдание народа", - добавил глава дипломатии ЕС.