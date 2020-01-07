Стали известны новые подробности скандального побега Карлоса Гона из Японии

Три иностранных гражданина помогали бывшему главе франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону совершить побег из Японии, где он находился под домашним арестом. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о двух гражданах США, причастных к организации побега Гона. Национальность третьего мужчины на данный момент устанавливается. Kyodo отмечает, что Карлос Гон встречался с тремя мужчинами в одном из отелей в Токио.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он подтвердил эту информацию, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент не известно, каким образом находившийся под домашним арестом и наблюдением полиции Гон смог покинуть Японию. Ранее агентство Kyodo сообщало, что Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном самолете.