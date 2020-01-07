Помпео: США все еще надеются на денуклеаризацию, невзирая на нынешние заявления КНДР

Соединенные Штаты все еще надеются на денуклеаризацию Корейского полуострова, невзирая на нынешние заявления КНДР.

Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы все еще участвуем в этом и надеемся на то, что у нас будет диалог на тему того, как достичь денуклеаризации, которую председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын] обещал президенту [США Дональду] Трампу в 2018 году", - сказал он.