США и ЕС проведут консультации по ситуации вокруг Ирана

США и Европейский союз (ЕС) проведут на текущей неделе консультации по ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я также хочу объявить о том, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл поедет позднее на этой неделе в Брюссель. У него состоятся переговоры с 28 европейскими коллегами. Речь идет о регулярной встрече, которая проводится приблизительно каждые шесть месяцев. Нынешняя встреча важна, поскольку она предшествует только что намеченному министерскому совещанию ЕС, которое будет посвящено Ирану", - сказал Помпео. Он выступил перед журналистами в Госдепартаменте США в связи с резким обострением отношений Вашингтона и Тегерана.