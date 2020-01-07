Помпео прокомментировал невыдачу визы США главе МИД Ирана

США в вопросе выдачи визы главе МИД Ирана Джаваду Зарифу будут действовать в соответствии с обязательствами перед ООН, заявил во вторник журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы не комментируем визовые вопросы... Я могу только сказать, что мы всегда будем соблюдать наши обязательства в рамках требований ООН и соглашении о штаб-квартире. И мы будем делать так и в этом конкретном случае, и вообще", - сказал он, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что США отказали в визе Зарифу, который хотел приехать на заседание Совета Безопасности ООН в четверг. В постоянном представительстве Ирана при ООН агентству РИА Новости сообщили, что миссия все еще не получила каких-либо официальных уведомлений относительно визы Зарифу.

Ранее США провели в Ираке операцию по устранению высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Зариф, как и другие члены руководства Ирана, осудил США. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США возмездие за убийство Сулеймани.

США как страна, на территории которой располагается ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран-членов ООН, хотя периодически пренебрегают этой обязанностью. Зариф в прошлом получал американскую визу для поездок в ООН, но его перемещения в США строго контролировались.