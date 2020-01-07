https://news.day.az/world/1191976.html Названы темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Названы темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

В мире, 7 января 2020 21:59 125

Напряженность в отношениях между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани будет одной из главных тем переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Стамбуле 8 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, Путин в ходе визита в Турцию 8 января примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" и обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ливии.

"С первых часов после этого события (убийства Сулеймани) наш президент поводит очень плотную дипломатическую работу. Эта тема будет одной из главных в ходе переговоров с Путиным, который посетит нашу страну. Наш регион устал от постоянных столкновений, от вмешательств внешних сил. С печалью видим, что отношения между США и Ираном постепенно обостряются. Призываем всех к усилиям по снижению напряжённости ", - сказал Калын журналистам.

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