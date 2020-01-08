Макрон провел телефонные переговоры с Роухани

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Роухани выразил обеспокоенность в связи с недавними событиями в Ираке и призвал Тегеран воздержаться от любых действий, которые могут усугубить эскалацию ситуации, говорится в сообщении Елисейского дворца, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Республики подчеркнул глубокую озабоченность Франции недавними событиями в Ираке и регионе, а также решимость Франции работать над ослаблением напряженности. Он призвал Иран воздерживаться от любых мер, которые усугубят происходящую эскалацию", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Макрон также призвал Иран вернуться к полному выполнению обязательств в рамках СВПД.