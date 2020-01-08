В США заявили о поиске дипломатического решения ситуации с Ираном

США ищут дипломатическое решение конфликтной ситуации с Ираном после устранения генерала Касема Сулеймани.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.

"Мы ищем дипломатическое решение, но сначала Иран должен пойти на деэскалацию", - сказал он.

Эспер повторил, что Вашингтон не хочет войны с Ираном.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по убийству Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран пообещал отомстить США. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.