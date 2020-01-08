https://news.day.az/world/1191992.html Помпео отказали в почетном гражданстве

Помпео отказали в почетном гражданстве

В мире, 8 января 2020 07:07 134

Итальянский город Пачентро отказал в предоставлении почетного гражданства госсекретарю США Майклу Помпео, чьи предки, выходцы из этого городка в центре Италии, уехали в Америку.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник агентство ANSA, уточнив, что городской совет принял данное решение еще в ноябре, однако об этом не сообщалось ранее.

Пачентро, небольшой город с населением чуть более тысячи человек в горах в окрестностях Аквилы, получил широкую известность после визита в Италию в октябре 2019 года Помпео. Госсекретарь США пожелал завершить поездку частным посещением родины своих предков. Именно тогда представители городской администрации предложили вручить высокопоставленному политическому деятелю почетное гражданство. Однако это предложение не поддержали мэр Гуидо Анджелилли и его сторонники в городском совете.

Вопрос был вновь поднят в эти дни местной общественной организацией "Одна на всех планета", которая призвала не давать почетное гражданство Помпео в свете последних действий администрации США в Ираке и убийства Касема Сулеймани. На этот запрос мэр ответил, что вопрос не стоит на повестке дня, потому что городской совет уже отклонил данное предложение.

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