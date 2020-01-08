Британия назвала условие вывода войск из Ирака

Британские военные покинут Ирак, если им будет предписано это сделать, однако Лондон хотел бы сохранить военное присутствие в этой стране.



Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.



В воскресенье парламент Ирака принял резолюцию с требованием вывода всех иностранных войск со своей территории.



"Мы пытаемся сказать им (властям Ирака - ред.), что в их же интересах дать нам возможность остаться (в стране - ред.). Но мы с уважением отнесемся к суверенитету Ирака. Если они потребуют от нас покинуть страну, то это будет их правом, и мы будем его уважать", - сказал Уоллес, выступая во вторник в парламенте.



Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Ранее во вторник секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани, а американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.

Ранее Уоллес заявил, что Великобритания просит иракское правительство дать международной антитеррористической коалиции возможность продолжать выполнять задачи в регионе.