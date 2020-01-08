Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что ситуация в САР кардинально поменялась, а вот в регионе в целом, "к сожалению, обостряется".

Российский лидер поблагодарил Асада за приглашение.

"Есть о чем поговорить, имею в виду ситуацию, которая развивается в САР. И в целом в регионе мы видим, что она, к сожалению, обостряется", - сказал Путин, видео встречи которого с Асадом распространено пресс-службой сирийского президента.

Путин отметил, что в самой Сирии наблюдаются кардинальные изменения к лучшему.

"Что касается Сирии, то благодаря вашим усилиям, нашим совместным действиям ситуация ... не просто кардинально поменялась, фактически мы являемся свидетелями восстановления сирийской государственности в Сирии, единой целостной страны", - добавил российский президент.