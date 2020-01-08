ООН обратилась к США после отказа в визе иранскому министру

В ООН обратились к США после отказа в визе главе Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что США должны выполнять визовые обязательства страны пребывания штаб-квартиры международной организации. Он отметил, что ООН будет вовлечена в решение визовых проблем с государствами-участниками заседания Совбеза. Дюжаррик также адресовал постпредствам Ирана и США вопрос о выдаче визы главе иранского МИД.

Ранее 7 января сообщалось, что США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался отправиться на заседание Совета Безопасности ООН. Решение связано с усилением напряженности между двумя странами после убийства генерала иранского спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани американскими военными.

Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Уничтожить высокопоставленного иранского военачальника приказал лично американский лидер Дональд Трамп. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть. Иран пообещал атаковать американские военные объекты в ответ на убийство генерала, глава Белого дома же пригрозил, что в этом случае США нанесут удары по 52 целям на территории Ирана.