https://news.day.az/world/1192001.html Иранские силы нанесли удары по американской базе - 35 раз
Иранские силы нанесли удары по американской базе - 35 раз
Силы иранского корпуса стражей исламской революции нанесли не менее 35 ударов по военной базе "Айн-аль-Асад" в Ираке, где располагаются американские войска.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, в ночь на среду агентство Tasnim.
"На данный момент базу "Айн-аль-Асад" в Ираке атаковали не менее 35 раз", - сообщило агентство со ссылкой на осведомлённый источник.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре