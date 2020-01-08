Иранские силы нанесли удары по американской базе - 35 раз

Силы иранского корпуса стражей исламской революции нанесли не менее 35 ударов по военной базе "Айн-аль-Асад" в Ираке, где располагаются американские войска.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, в ночь на среду агентство Tasnim.

"На данный момент базу "Айн-аль-Асад" в Ираке атаковали не менее 35 раз", - сообщило агентство со ссылкой на осведомлённый источник.