Глава МИД Ирана объяснил причину ракетного удара по американской базе

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, с которой была совершена атака против иранских граждан и чиновников, при этом он подчеркнул, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных должностных лиц", - написал Зариф в Twitter.

"Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя перед лицом любой агрессии", - добавил он.