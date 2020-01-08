https://news.day.az/world/1192003.html Глава МИД Ирана объяснил причину ракетного удара по американской базе
Глава МИД Ирана объяснил причину ракетного удара по американской базе
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, с которой была совершена атака против иранских граждан и чиновников, при этом он подчеркнул, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных должностных лиц", - написал Зариф в Twitter.
"Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя перед лицом любой агрессии", - добавил он.
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