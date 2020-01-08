Иранские войска нанесли вторую волну ударов по позициям США

Войска Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство Tasnim.

Отмечается, что удары были осуществлены ракетами. Точное место новой атаки не сообщается.

Как отмечала во вторник телекомпания ABC со ссылкой на источник в американской администрации, несколько военных объектов США в Ираке атакованы баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.