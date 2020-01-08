https://news.day.az/world/1192031.html Иран привел в готовность все подземные ракетные объекты
Иран привел в готовность все подземные ракетные объекты
Все подземные ракетные объекты Ирана приведены в готовность. Об этом сообщило официальное информированное лицо Ирана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, объекты направлены на заранее выбранные цели, подчеркнув, что ракеты будут выпущены в случае, если последует ответ на операции, проведенные Ираном минувшей ночью.
Сообщается, что ракеты нацелены на базы стран - союзников США.
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