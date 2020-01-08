80 человек погибли на американской военной базе - в результате атаки Ирана - ВИДЕО

Жертвами ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке стали 80 человек. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники проинформировала, что ракеты, выпущенные иранской стороной, попали по той части авиабазы Айн-эль-Асад в Ираке, где не было американских военнослужащих.