https://news.day.az/world/1192043.html Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета
Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета
Иранские службы спасения обнаружили бортовой самописец украинского самолета Boeing-737, разбившегося в среду в Тегеране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что черный ящик бал найден в окрестностях иранской столицы и передан правоохранительным органам страны.
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