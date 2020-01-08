https://news.day.az/world/1192043.html Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета

Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета

В мире, 8 января 2020 10:05 194

Иранские службы спасения обнаружили бортовой самописец украинского самолета Boeing-737, разбившегося в среду в Тегеране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что черный ящик бал найден в окрестностях иранской столицы и передан правоохранительным органам страны.

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