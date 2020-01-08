Опубликованы новые кадры атаки Ирана на американскую базу - ВИДЕО

Очевидцы в социальных сетях публикуют новые видео ракетного обстрела американских военных объектов в Ираке, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На размещенных в социальной сети Twitter кадрах видны ракеты, летящие по ночному небу.

Ранее стало известно, что обстрелу подверглись как минимум два американских объекта на территории Ирака: база Аль-Асад на западе страны и база в Эрбиле на севере. В Пентагоне сообщили, что по объектам было выпущено не менее 12 баллистических ракет с территории Ирана. О жертвах информации пока не поступало.

Ответственность за обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Обстрел назван местью за гибель одного из командиров КСИР генерала Сулеймани.

Сулеймани погиб 3 января в результате американского ракетного обстрела аэропорта Багдада. Тегеран сообщил, что имеет 13 сценариев мести за военачальника. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что если американские граждане подвергнутся атаке, Штаты нанесут удар по 52 объектам в Иране.

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