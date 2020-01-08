Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета под Тегераном, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (город Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", - написал Зеленский в своем Facebook в среду утром.

Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров.

МИД Украины со ссылкой на предварительные данные авиакомпании "Международные авиалинии Украины" сообщил, что пассажиры и экипаж самолета погибли.