https://news.day.az/world/1192051.html Истребители США поднялись с нескольких авиабаз на Ближнем Востоке
Истребители США поднялись с нескольких авиабаз на Ближнем Востоке
По неподтвержденной информации истребители ВВС США подняты с авиабаз в Ливане, ОАЭ и Турции.
Только с авиабазы Аль-Дефра взлетели по меньшей мере шесть F-35. Об этом сообщает StrategicNews1, передает Day.Az со ссылкой на ТВ Звезда.
Это произошло после ракетного обстрела авиабазы Айн Аль-Ассада в Ираке, совершенного Ираном в ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Как заявил пресс-секретарь Белого дома, Вашингтон уже оповещен о ракетных обстрелах и президент Трамп внимательно следит за ситуацией.
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