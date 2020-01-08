https://news.day.az/world/1192051.html Истребители США поднялись с нескольких авиабаз на Ближнем Востоке

Истребители США поднялись с нескольких авиабаз на Ближнем Востоке

В мире, 8 января 2020 10:10 175

По неподтвержденной информации истребители ВВС США подняты с авиабаз в Ливане, ОАЭ и Турции.

Только с авиабазы Аль-Дефра взлетели по меньшей мере шесть F-35. Об этом сообщает StrategicNews1, передает Day.Az со ссылкой на ТВ Звезда.

Это произошло после ракетного обстрела авиабазы Айн Аль-Ассада в Ираке, совершенного Ираном в ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Как заявил пресс-секретарь Белого дома, Вашингтон уже оповещен о ракетных обстрелах и президент Трамп внимательно следит за ситуацией. 

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