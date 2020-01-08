Иранские военные самолеты подняты в воздух в ответ на взлет истребителей США с военной базы в ОАЭ. Об этом сообщил РИА Новости военный источник, передает Day.Az.

"Иранские военные самолеты взлетели с аэродромов в ответ на взлет военных самолетов США с базы в ОАЭ, и барражируют сейчас над страной", - сообщил источник.

Нападению в ночь на среду подверглись американские базы в Ираке Эйн-аль-Асад и в Эрбиле.

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана.

Сообщается, что Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары, которые нанесены в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.