Страшные кадры горящего ТЦ в России - ВИДЕО

В Сети опубликованы страшные кадры горящего торгового центра в городе Искитим Новосибирской области, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На этом видео можно увидеть охваченное пламенем здание, небо застилает черный дым. На месте работают сотрудники экстренных служб.

По последней информации, в 9:05 пожар удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Как передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону, информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации последствий пожара в настоящее время привлечены 113 человек и 32 единицы техники.

Как ранее сообщал РЕН ТВ, это ЧП произошло в ТЦ "Центральный" на улице Привокзальной. Сообщалось, что площадь пожара достигла 3 тысячи квадратных метров.

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