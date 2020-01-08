Malaysia Airlines прекратила полеты над территорией Ирана

Авиакомпания Malaysia Airlines объявила в среду об изменении маршрутов полетов в воздушном пространстве Ирана. Об этом говорится в заявлении национального авиаперевозчика Малайзии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с последними событиями, в которые вовлечен Иран, компания отказывается от полетов в воздушном пространстве этого государства", - указывается в сообщении. Кроме того, в нем отмечается, что "полеты в Европу и ряд других городов не осуществляются над территорией Ирака".

С аналогичным заявлением выступила и авиакомпания Singapore Airlines.