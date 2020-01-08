Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке.

Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, в Белый дом прибыли глава Пентагона Марк Эспер и государственный секретарь США Майк Помпео.