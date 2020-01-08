https://news.day.az/world/1192108.html Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана
Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана
Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке.
Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В частности, в Белый дом прибыли глава Пентагона Марк Эспер и государственный секретарь США Майк Помпео.
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