https://news.day.az/world/1192120.html "Украинские авиалинии" приостановили выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок
"Украинские авиалинии" приостановили выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок в связи с крушением своего самолета.
Об этом в среду сообщила пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"С сегодняшнего дня авиакомпания МАУ приняла решение приостановить выполнение собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - сообщила пресс-служба компании в Facebook.
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