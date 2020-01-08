"Украинские авиалинии" приостановили выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок в связи с крушением своего самолета.

Об этом в среду сообщила пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С сегодняшнего дня авиакомпания МАУ приняла решение приостановить выполнение собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - сообщила пресс-служба компании в Facebook.