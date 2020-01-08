https://news.day.az/world/1192122.html В Могадишо взорвался заминированной автомобиль, есть жертвы
В Могадишо взорвался заминированной автомобиль, есть жертвы
Заминированный автомобиль взорвался в сомалийской столице Могадишо, есть жертвы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации, взрыв прогремел на контрольно-пропускном пункте. На место прибыли машины скорой помощи.
Точное число пострадавших пока не приводится.
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