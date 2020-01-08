https://news.day.az/world/1192124.html Хаменеи: Необходимо положить конец участию США, приводящему к нежелательным последствиям в регионе
Хаменеи: Необходимо положить конец участию США, приводящему к нежелательным последствиям в регионе
Минувшей ночью США получили пощечину.
Об этом сказал религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Хаменеи, необходимо положить конец участию США, которое приводит к нежелательным последствиям в регионе.
Религиозный лидер Ирана добавил, что США и его сторонники обвиняют Иран в связи с любым вопросом в регионе.
Хаменеи приветствовал решение иранского парламента о выводе США из региона, и это надо исполнить.
Хаменеи добавил, что вооруженные силы Ирана не ограничатся этим нападением.
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