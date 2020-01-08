Хаменеи: Необходимо положить конец участию США, приводящему к нежелательным последствиям в регионе

Минувшей ночью США получили пощечину.

Об этом сказал религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Хаменеи, необходимо положить конец участию США, которое приводит к нежелательным последствиям в регионе.

Религиозный лидер Ирана добавил, что США и его сторонники обвиняют Иран в связи с любым вопросом в регионе.

Хаменеи приветствовал решение иранского парламента о выводе США из региона, и это надо исполнить.

Хаменеи добавил, что вооруженные силы Ирана не ограничатся этим нападением.