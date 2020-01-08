https://news.day.az/world/1192126.html Зариф назвал ракетные удары по базам США в Ираке "законной самообороной"

Зариф назвал ракетные удары по базам США в Ираке "законной самообороной"

В мире, 8 января 2020 12:31 426

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ракетные удары по базам США на территории Ирака были "законной самообороной", а оценка ситуации американской стороной не должна "основываться на иллюзиях".

Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши действия были законной самообороной, и США должны избегать их оценки, основанной на иллюзиях", - приводит агентство слова Зарифа.  

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