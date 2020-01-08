Ребёнок совершил опасное путешествие по узкому уступу жилого дома - ВИДЕО

В прошлые выходные жители многоквартирного дома, находящегося в городе Плайя Параисо (провинция Санта-Крус-де-Тенерифе, остров Тенерифе, Испания) запечатлели, как по узкому карнизу, в расположенном напротив жилом строении, прогулялась маленькая девочка, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Оставшаяся без присмотра малолетняя экстремалка испугала соседей и прошла по узкому уступу до балкона, после чего тем же маршрутом, держась одной рукой за стену, вернулась в квартиру, находящуюся, как минимум на пятом этаже дома.

Со слов очевидцев шокирующей сцены, бесстрашный ребёнок совершил опасное путешествие, пока родители принимали душ.

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