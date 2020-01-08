https://news.day.az/world/1192145.html Зеленский поручил проверить весь гражданский флот после авиакатастрофы в Иране

Зеленский поручил проверить весь гражданский флот после авиакатастрофы в Иране

В мире, 8 января 2020 13:19 111

Президент Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке открыть уголовное дело по факту крушения самолета авиакомпании МАУ в Иране, а также провести проверку летной пригодности всего гражданского флота в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Независимо от выводов относительно причин катастрофы в Иране, необходимо проверить летную пригодность всего гражданского флота", - написал Зеленский в Facebook, добавив, что "будут отрабатываться все возможные версии" [катастрофы в Тегеране].

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