Зеленский поручил проверить весь гражданский флот после авиакатастрофы в Иране

Президент Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке открыть уголовное дело по факту крушения самолета авиакомпании МАУ в Иране, а также провести проверку летной пригодности всего гражданского флота в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Независимо от выводов относительно причин катастрофы в Иране, необходимо проверить летную пригодность всего гражданского флота", - написал Зеленский в Facebook, добавив, что "будут отрабатываться все возможные версии" [катастрофы в Тегеране].