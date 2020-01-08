Доставка нефти из стран Персидского залива подорожала

Многие компании, предоставляющие услуги по перевозке нефти на танкерах из стран Персидского залива в другие государства, повысили цены после иранских ракетных ударов по базам в Ираке. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно приведенным в публикации оценкам, стоимость транспортировки нефти на танкерах из указанного региона в Китай, в частности, выросла в некоторых случаях на 14%. Как отмечают опрошенные журналистами агентства специалисты, одной из причин этого является то, что страховые компании, как ожидается, повысят расценки для следующих данным маршрутом танкеров в свете роста напряженности.

Рост стоимости перевозок по этому ключевому морскому пути свидетельствует о том, что эскалация конфликта между США и Ираном оказывает влияние на глобальную цепочку поставок нефти, констатируется в материале.